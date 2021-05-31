За январь-апрель 2021 года в Томской области было введено 1 330 новых квартир

Наибольший объем жилищного строительства приходился на г. Томск. Фото: Мария ЛЕНЦ

С января по апрель 2021 года в Томской области было введено 1 330 квартир (117,1 тыс. кв. м), что на 38,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем 70% приходится на долю индивидуального жилищного строительства. Население региона построило в 1,9 раза жилья больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Томскстата.

– В Томске введено 50,0 тыс. кв. м жилья, по сравнению с прошлым годом ввод жилья в Томске увеличился на 41,6%, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего в городах и поселках городского типа области ввод составил 54,7 тыс. кв. м. В сельской местности появилось 62,4 тыс. кв. м жилья.