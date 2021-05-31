Томские тяжелоатлеты привезли «золото» и «бронзу» с Открытого чемпионата России

XXVI Открытый Чемпионат России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп прошел недавно в Туле. Томск на нем представляли 5 спортсменов. Фото предоставлено пресс-службой городской администрации.

Как сообщает сегодня, 31 мая, пресс-служба мэрии, в Туле на днях завершился XXVI Открытый Чемпионат России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. В мероприятии приняли участие более 200 мужчин и около 50 женщин. Томск представляли 5 спортсменов. Вячеслав Емельянов, Дмитрий Коземов и Борис Юсупов, вошедшие в состав сборной команды области, завоевали медали разного достоинства.

Так, Вячеслав Емельянов, мастер спорта России, поднял в рывке 130 кг и в толчке 166 кг, став победителем в своей весовой и возрастной категории. Кандидат в мастера спорта СССР Борис Юсупов стал бронзовым призером. Мастер спорта России Дмитрий Коземов также завоевал бронзовую медаль в своей весовой категории.

Кроме того, из сообщения следует, что Борис Юсупов выступил и в онлайн-чемпионате мира по тяжелой атлетике «Мастерс», который проходит в эти дни в Старой Купавне Московской области, став победителем в своей весовой категории (81 кг).

Также добавляется, что с 1 по 8 июня в Ханты-Мансийске состоится чемпионат России по тяжелой атлетике, в котором будут участвовать воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александр Егоров, Дмитрий Стрига, Антон Табачников и представители ТГАСУ Исмаил Гаджибеков и Денис Исаков. На чемпионате будут разыграны медали в трех дисциплинах: рывок, толчок и двоеборье.