Пострадал от огня: в Томске пожарные спасли из горящей квартиры ее хозяина

Пострадавший при пожаре на ул. Учебной в Томске мужчина 1971 года рождения в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в областную клиническую больницу. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области.

Вчера, 31 мая, в 04.12 на пульт дежурного пожарно-спасательной службы регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме по ул. Учебной, 8, сообщила пресс-служба управления. На момент прибытия первого подразделения из квартиры на первом этаже шел дым.

В пресс-службе управления уточнили, что в результате пожара в однокомнатной квартире обгорели компьютер и компьютерный стол, закоптились стены. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Огонь был ликвидирован в 04.27 силами 9 спасателей и трех единиц техники. Причина пожара устанавливается.

- Пожарные проникли в квартиру через балкон, вскрыв металлическую решетку. Около входной двери на полу они обнаружили мужчину. До прибытия бригады скорой помощи спасатели проводили реанимационные мероприятия. Пострадавший 1971 года рождения в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в областную клиническую больницу, - отметили в ведомстве.

Добавим, о состоянии пострадавшего томича на данный момент информация отсутствует.