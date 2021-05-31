К сведению томичей: 31 мая российское правительство «отпускает» цены на сахар-песок

Причиной заморозки цен на сахар-песок в начале 2021 года стал резкий рост его стоимости. Фото с сайта agrovesti.net

В понедельник, 31 мая, в России истекает срок действия соглашений о снижении и поддержании цен на сахар-песок. В середине декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети договорились о сдерживании цен на продукты. При этом сахар не должен был стоить дороже 36 руб. в оптовой торговле и 46 руб. - в рознице (без учета повышающих коэффициентов для ряда регионов).

Предполагалось, что соглашения будут действовать до конца первого квартала, однако позднее были продлены до 1 июня. Причиной заморозки цен на сахар стал резкий рост его стоимости. По данным Росстата, за 2020 год этот продукт подорожал на 64,54%.

– В прошлом году из-за сокращения площадей под свеклой и плохой погоды производство сахара снизилось более чем на 20%, до 5,8 млн тонн (при потреблении около 6 млн тонн). В 2021-м Минсельхоз прогнозирует увеличение площадей на 15%, что позволит нормализовать ситуацию, – писала «Российская газета».

Как сообщил в конце апреля Томскстат, из повседневных продуктов сахар-песок показал наиболее высокий рост стоимости. За год цена на него в регионе увеличилась на 41,31%.

Кроме сахара, аналогичные соглашения о «заморозке» действуют в стране по подсолнечному маслу. Цены за литр установлены на уровне 95 руб. в оптовой торговле и 110 руб. в рознице. Эти ограничения будут действовать до 1 октября 2021 года.