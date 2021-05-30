Еще пять томичей скончались от коронавируса за минувшие сутки

В регионе за сутки выявлено 23 новых случая заражения, еще 15 человек выздоровели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 30 мая, стало известно о смерти еще пяти жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в воскресенье на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 436 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции пяти человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхолегочной систем. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, – рассказали в оперштабе.

Также в Томской области выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 32 831 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 15 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 767 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,93.

За последние сутки в стране выявлено 9 694 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 355 пациентов скончались, 7 386 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 063 442 человека, 121 162 скончались, 4 677 870 выздоровели.