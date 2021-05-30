Недвижимость: в Томской области в третьем квартале вырастет нормативная стоимость жилья

Вслед за ростом рыночной стоимости квартир в стране Минстрой увеличивает нормативную цену жилья. Фото: с сайта tomsk.gov.ru

Минстрой России предложил увеличить норматив стоимости квадратного метра жилья в стране во втором полугодии 2021 года до 55 720 руб. Документ опубликован на федеральном Портале проектов нормативных правовых актов.

Рост по сравнению с первым полугодием составит 13%; сейчас нормативная цена по России установлена в размере 49 173 руб. за «квадрат». В Томской области в третьем квартале стоимость жилья вырастет до 49 189 руб. (на сегодняшний день – 47 741 руб.).

В Сибирском федеральном округе самый высокий норматив на жилье будет установлен в Новосибирской области (53 948 руб.), самый низкий – в Республике Хакасия (39 778 руб.).

По регионам РФ наиболее высокие показатели вводятся для Москвы – 128,645 тыс. руб., Сахалинской области – 117,6 тыс., Приморского края – 108,095 тыс. Наименьшие значения установлены для Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ингушетии – от 32,5 до 32,8 тыс. руб. за кв. метр.

Поясним, что нормативы стоимости квадратного метра используются при расчете социальных выплат по государственным программам либо при закупках квартир для переселения из ветхого и аварийного фонда.