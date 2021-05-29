Дымит, но не горит: власти Томска опровергают слухи о новом возгорании полигона ТБО

Полигон ТБО не загорелся повторно. Дым со стороны Воронино - следствие тления остатков возгорания, произошедшего в начале мая. Такую версию озвучили томские чиновники. Фото: скриншот видеоролика из Телеграм-канала "Милый Томск".

В субботу в соцсетях появились сообщения очевидцев о клубах дыма со стороны городского полигона для хранения ТБО. Примерно 2 недели назад свалка уже горела. Сегодня при посадке в аэропорту «Томск» пассажиры самолета увидели, как дымит полигон ТБО САХ и написали об этом.

Напомним, в начале мая «КП-Томск» сообщала о дымке над городом и характерном запахе горелого мусора. Тогда власти отчитались о том, что это происходит из-за тления отходов на полигоне «Спецавтохозяйства» в с. Воронино. Заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус сообщил тогда, что, по предварительной версии, мусор загорелся ввиду неосторожного обращения с огнем

На сайте центра управления регионом (ЦУР) появился комментарий ситуации, который дал Вячеслав Черноус, заместитель мэра Томска. По словам чиновника, это не новое возгорание, а лишь остаточные явления майского:

«Действительно, с юго-восточной границы полигона появился очаг задымления. С основной площадью «Спецавтохозяйство» уже справилось. Остался небольшой кусок, к которому сложно подойти тяжелой технике. Он дымит, сильный ветер усугубляет ситуацию. Но в городе дыма нет. САХ продолжает работы, надеемся за выходные полностью ликвидировать очаг», - отметил Черноус.