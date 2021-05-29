Шестеро томичей выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки

В Томской области 6 жителей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 752 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 6 жителей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 752 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Кроме того, 29 мая выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 32 808 подтвержденных случаев.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 22,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.

За последние сутки в стране выявлено 9 289 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 401 пациент скончался, 9 759 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 053 748 человек, 120 807 скончались, 4 651 849 выздоровели.