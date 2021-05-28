Молодая жительница Томска попала под суд за торговлю наркотиками

Молодая томичка решила стать наркобаронессой и попала в руки полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наркотики остаются настоящим бичом нашего общества. Как сообщает сайт прокуратуры Томской области, в региональном центре передано в суд уголовное дело в отношении двадцатилетней жительницы г. Томска. Ее обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств, а также в незаконном хранении их без цели сбыта.

Как выяснило следствие, с февраля по март 2021 года девушка через сеть «Интернет» приобретала у неустановленного лица синтетические наркотические средства Их она в дальнейшем раскладывала по тайникам на территории областного центра для последующего сбыта потребителям «дури». Девушка рассказала, что за время своей преступной деятельности она оборудовала более 15 тайников. В ходе своей работы сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 14 грамм синтетических наркотиков, приготовленных для дальнейшего сбыта.

Пресс-служба ведомства сообщает, что вину в совершении инкриминируемых преступлений девушка признала полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Томска.