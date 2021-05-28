Томские уникальные проекты удостоены престижной премии в Москве

Талантливых томичей и их проекты отметили на федеральном конкурсе в столице страны Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске живет немало талантливых и активных горожан, которые удивляют современников. Их проекты зачастую получают признание на федеральном уровне. Как информирует пресс-служба администрации Томской области, вчера в Московском доме музыки подведены итоги престижной премии в области географии и смежных наук «Хрустальный компас». Заметим, она вручается с 2012 года за выдающиеся достижения и уникальные проекты современности, которые направлены на сохранение природного и историко-культурного наследия. Как сообщает интернет-портал администрации, на этот раз триумфатором церемонии и первым обладателем премии стал парапутешественник Рустам Набиев.

Сайт уточняет, что в сентябре 2020 года в паре с членом Томского отделения РГО Иоанном Чечневым (автор и руководитель экспедиции) он впервые в истории совершил восхождение на одних руках на вершину Эльбруса. Кроме того, в список финалистов премии в номинации «Лучший региональный проект» также попал туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири» (Открываем Сибирь) томского отделения РГО.