По программе «Земский учитель» в Томской области идет строгий отбор педагогов для села

В Томской области идет активный поиск учителей для села по федеральной программе Фото: Андрей КАРА

Политикой государства давно стало обеспечение учительскими и медицинскими кадрами сельской местности. Как сообщает интернет-портал администрации Томской области, в регионе определены победители конкурсного отбора по федеральной программе «Земский учитель», которая стартовала во всех регионах страны. Область представила 16 вакансий учителей-предметников в сельских школах и одну – в школе Стрежевого. Отмечается, что из 29 претендентов, подавших документы на конкурс, выбраны 12 человек.

Пресс-служба администрации региона информирует о том, что 4 учителя переедут на работу в Томскую область из Омской, Кемеровской, Новосибирской областей и республики Тыва. Еще восемь педагогов сменили село в пределах Томской области. До конца года «земские учителя» получат «подъемные» в размере 1 млн рублей. Кроме того, по пяти вакансиям открыт дополнительный прием документов на участие в повторном конкурсном отборе.