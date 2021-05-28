В Томской области решением губернатора продлен режим повышенной готовности

Сегодня на заседании регионального оперштаба его председатель и губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим действующих ограничений до 30 июня. Фото kgochs.tomsk.gov.ru

Как сообщила сегодня, 28 мая, пресс-служба обладминистрации, губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19, продлил действующий в регионе режим ограничений до 30 июня.

- В регионе сохраняется высокая степень опасности заражения вирусными инфекциями, уровень заболеваемости ОРВИ и СOVID-19 предполагает обязательное ношение масок в местах скопления людей. За несоблюдение масочного режима, введенного на территории всей России главным санитарным врачом, предусмотрена административная ответственность юридических и физических лиц, - пояснил Иван Деев, заместитель губернатора по социальной политике, заместитель руководителя оперативного штаба.

Отмечается, что режим ограничений не изменился: при посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, другие организации сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. В общественном транспорте, включая такси, соблюдение масочного режима также обязательно. В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы должна проводиться термометрия всех входящих.

В пресс-службе администрации региона напомнили, что с 23 мая по решению губернатора Сергея Жвачкина возобновили работу стационарные детские лагеря и санатории Томской области. В июне при благоприятных погодных условиях начнут работу палаточные лагеря.