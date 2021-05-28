Чтобы раздать подарки, библиотекари Северска Томской области пробежали несколько километров

Сотрудники библиотеки и волонтеры задают прохожим вопросы для проверки их эрудиции. Те, кто даст верный ответ, получает книгу или сувенир. Фото со страницы vseverske.info соцсети ВКонтакте.

Вчера, 27 мая, в День библиотек, в разных городах страны прошла Всероссийская социокультурная акция - интеллектуальный забег «Бегущая книга».

По информации, размещенной на странице vseverske.info в соцсети ВКонтакте, северские библиотекари принимают участие в интеллектуальном забеге уже четвертый год. Сотрудники библиотеки и волонтеры стартуют одновременно, следуют по заранее разработанному маршруту, задают прохожим вопросы для проверки их эрудиции. Те, кто даст верный ответ, получает книгу или сувенир.

Уточняется, что во время акции-2021 библиотекари и волонтеры центральной библиотеки закрытого города пробежали 3,5 км и раздали жителям 30 книг и памятных призов.