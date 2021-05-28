«Санитарная пятница» в Томске: жители и волонтеры наводят порядок на 300 площадках

Уборка территорий возле многоквартирников и на общественных пространствах - дело ответственное. От ее качества зависит комфорт нашей жизни. Фото В. Доронина.

«Санитарная пятница» сегодня в Томске идет почти на 300 площадках. Ее участники очищают территории от скопившегося мусора, ограждения и фасады от рекламных объявлений, красят бордюры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

«В четверг коммунальные службы Томска наводили порядок в сквере Памяти поколений на ул. Северный городок, на Кузнечном взвозе, в мкр. Степановка, в Сквере у памятника «Семейные узы» на ул. Шевченко», - отметили в администрации города.

Уточняется, что в Кировском районе горожане наводят чистоту на месте бывших гаражей по ул. Советской, 99. Ликвидировать свалку будут подрядчики муниципалитета, управляющая компания, участники городского проекта «Дом за рубль». Завтра волонтеры продолжат серию субботников на территории архитектурного ансамбля Иоанно-Предтеченского женского монастыря по ул. Вершинина. На прошлой неделе уборку здесь инициировали члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Добавляется: на уборку территорий также выйдут собственники в жилых кварталах по ул. Б. Подгорной, Иркутскому тракту, 27/1, 33, 37, 162-186, Сибирской, 102/2, 102/3, на пересечении улиц Л. Толстого и Вицмана.