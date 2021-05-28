Почти сто приусадебных участков оказались подтоплены в Томской области

Паводковая обстановка в регионе остается стабильной, жизнеобеспечение населения не нарушено. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области подтоплены 95 приусадебных участков в семи населенных пунктах, также зафиксированы семь переливов дорог. При этом опасная отметка превышена в с. Никольском, Молчаново, Каргаске, а также г. Колпашево, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

– За сутки в с. Могочино Молчановского района количество подтопленных приусадебных участков увеличилось с 19 до 28, – говорится в сообщении.

Больше всего от половодья пострадало с. Игреково – там подтоплены 47 приусадебных участков. Остальные случаи зафиксированы в Чаинском и Колпашевском районах. При этом жизнеобеспечение населения не нарушено.

Также отмечается, что паводковая обстановка в регионе остается стабильной. Уровень воды в Оби понижается, небольшое повышение от 1 до 6 см зарегистрировано на севере области.