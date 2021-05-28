В Томском политехе робот-сварщик поможет научить студентов программированию

«Роботы повышают скорость сварки, качество, повторяемость результата, поэтому без них будет сложно представить безлюдные пространства Индустрии 4.0.», – уверены в ТПУ. Фото: пресс-служба вуза.

Новый робот-сварщик стоимостью 10 млн рублей появился в Томском политехническом университете. С нового учебного года его начнут использовать на занятиях – студенты будут учиться программировать таких роботов для сварки, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что робот представляет собой манипулятор, к которому подключается сварочный источник. Он может варить разные режимы сварки.

– Новый робот позволил нам ввести новые дисциплины для наших студентов в бакалавриате и магистратуре. В компьютерных классах студенты будут писать свои программы, чтобы робот мог сам находить место сварки и непосредственно ее выполнять, а затем в лаборатории будут тестировать свои коды на реальном роботе, – прокомментировал руководитель отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Павел Баранов.

По его словам, роботизированная сварка входит в топ профессий будущего, а программировать такую технику практически нигде не учат.