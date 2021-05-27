Сотрудники Следкома по Томской области в Норильске задержали мужчину, которого искали более 20 лет

Следственный комитет все-таки нашел сбежавшего из Томска подозреваемого Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранительные органы, бывает, годами ищут скрывшихся от правосудия подозреваемых. Но иногда счет идет на десятки лет. Как сообщает сайт Следственного комитета РФ по Томской области, сотрудниками ведомства совместно с полицейскими региона в городе Норильске Красноярского края задержан мужчина, который более 20 лет находился в розыске. Он подозревается в убийстве.

Как сообщает сайт, эта история началась в октябре 1999 года в Томске. Тогда 20-летний житель областного центра, находясь на ул. Пушкина, в ходе ссоры причинил ножевые ранения двоим мужчинам. Один из пострадавших скончался на месте, а второй был доставлен в больницу. Подозреваемый с места преступления скрылся, он был объявлен в розыск, а следствие по делу приостановлено.

И вот, сообщает пресс-служба ведомства, в 2021 году в рамках деятельности аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет была получена информация о том, что подозреваемый может скрываться от правоохранительных органов в Норильске. Он проживал по подложным документам.

После получения этой информации, сотрудники отдела криминалистики следственного управления совместно с оперативными подразделениями полиции разработали план подтверждения личности разыскиваемого. Они незамедлительно организовали легендированный отбор образцов буккального эпителия у предполагаемого подозреваемого в Норильске и у его родного брата в Томске. Результаты исследования образцов, проведенного с применением современных криминалистических средств и методик, показали, что мужчины являются родными братьями. После получения результатов исследования следственно-оперативная группа под руководством следователя-криминалиста выехала в Норильск, где подозреваемый был задержан. Он уже дал признательные показания, которые подтвердил при предъявлении ему обвинения.

Как сообщает сайт, суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время он будет доставлен в Томск для производства следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.