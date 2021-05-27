В Томской области принято решение запустить дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

Губернатор поставил задача провакцинировать к осени половину жителей Томской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области растет количество желающих поставить прививку от COVID-19. Как сообщает интернет-портал администрации региона, губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий оперштаб, в связи с этим принял решение развернуть дополнительные пункты вакцинации. Соответствующее поручение от него получил областной департамент здравоохранения.

Как отмечает пресс-служба, 27 мая первые пункты уже открылись. Например, на площадках общеврачебной практики медико-санитарной части № 2 Томска. Кроме того, на Иркутском тракте, 156 поставить прививку от СOVID-19 сможет любой житель Томской области, записавшись на вакцинацию через сайт госуслуг или по телефонам. Также у жителей микрорайона «Спичфабрика» появилась возможность сделать прививку от COVID-19 в кабинете общеврачебной практики медико-санитарной части № 2 на улице Репина, 12 в будние дни с 8 до 17 часов. Специалисты добавляют, что при поступлении вакцины в область в большем объеме будут развернуты дополнительные пункты вакцинации – передвижные, в общественных местах.