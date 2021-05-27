В Томской области бойцы студенческих отрядов регионального штаба готовы к трудовому семестру

Студенты к летнему труду готовы! Фото: сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области

Летом многие студенты страны трудятся в составе своих отрядов. Занимаются они, в частности, строительством, сельским хозяйством, работой с детьми. Как сообщает департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области, студенческие отряды регионального штаба готовы к третьему трудовому летнему семестру. Большинство из них прошли обучение по профилю своей деятельности.

Сайт информирует, что с 12 по 16 мая прошла «Региональная школа профильных отрядов». Бойцы получили знания по двум направлениям: сервисному и сельскохозяйственному. В рамках обучения участники прослушали серию лекций и мастер-классов, а также состоялось их итоговое тестирование. Кроме того, 17 мая завершилась «Областная школа вожатых Томской области – 2021».

Пресс-служба отмечает, что бойцы других направлений проходят обучение самостоятельно на курсах в специализированных учебных заведениях. Например, в начале мая завершилось обучение у студенческих отрядов проводников по курсу «Проводник пассажирского вагона». Что касается строительных отрядов, то молодые люди продолжают получать необходимые знания и навыки по профильным специализациям.