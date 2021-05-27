Дело томского мэра: арестованный Иван Кляйн вернулся домой

Несмотря на протесты прокурора, защитникам было предоставлено право задать все интересующие вопросы. Фото: Фото автора.

Сегодня, 27 мая, в Советском районном суде прошло заседание по делу временно отстраненного от обязанностей мэра Томска Ивана Кляйна. Как сообщает наш корреспондент с места событий, суд допросил потерпевшего - бизнесмена Рината Аминова.

Сторона обвинения утверждает, что мэр Кляйн, пользуясь служебным положением, дал указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести в систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны рядом с участком ОАО «Томское пиво», что послужило основанием для отказа предпринимателю Аминову об изменении территориальной зоны.

Аминов рассказал о своих взаимоотношениях с администрацией Томска, мэром Кляйном в этот период. Кроме того, рассказал о покупках земельных участков, в том числе участка на ул. Мокрушина, 11/1, где планировал разместить жилой комплекс с объектами соцкульбыта. Сумму ущерба бизнесмен называет-11 миллионов рублей. Он подтвердил эту цифру на допросе в суде, оговорившись, что это - меньший предел.

Суд интересовало, каким образом мэр мог влиять на подготовку документов соответствующего департамента, каким образом Аминов взаимодействовал непосредственно с градоначальником. Назывались фамилии посредников, которые выступали доверенными лицами между бизнесом и властью. На некоторые вопросы потерпевший не отвечал из - за забывчивости, про некоторые детали не мог вспомнить из-за давности события. Однако многие события он комментировал уверенно.

Процесс шел достаточно бурно, стороны были активны в отстаивании своей позиции. Несмотря на протесты прокурора, защитникам было предоставлено право задать все интересующие вопросы. Любопытно, что и потерпевший Ринат Аминов остался доволен сегодняшним днем.

- У меня сегодня праздник - торжество правосудия! - заявил он суду. Однако фотографировать себя журналистам не разрешил.

Сегодня также было удовлетворено вчерашнее ходатайство защиты Кляйна в предоставлении возможности находиться под домашним арестом, поскольку из клиники его выписали. Однако с дочерями видеться не разрешили: по мнению суда, они являются акционерами ОАО «Томское пиво», заинтересованы в судьбе отца и в дальнейшем могут оказаться свидетелями. Следующее заседание суда состоится на следующей неделе.

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https://www.tomsk.kp.ru/daily/27283/4419048/