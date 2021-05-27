Почти 40 томичей выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки

В России за сутки выздоровели 9 759 человек, еще 9 039 заразились COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 38 жителей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 687 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Кроме того, 27 мая выявлено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 32 760 подтвержденных случаев.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 27,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,08.

За последние сутки в стране выявлено 9 039 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 402 пациента скончались, 9 759 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 035 207 человек, 120 002 скончались, 4 651 849 выздоровели.