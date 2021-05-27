Средняя зарплата в Томской области признана одной из самых высоких в Сибири

По данным администрации региона, в среднем жители Томской области получают свыше 47 тысяч рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Томская область вошла в тройку сибирских лидеров по уровню средней зарплаты. Так, в 2020 году она составила более 47 тысяч рублей. Средний показатель вырос, несмотря на инфляцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

– В 2020 году средняя заработная плата в нашей области выросла на 5%, превысив 47 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на это повлияли выплаты и пособия, а также государственная поддержка пострадавших от пандемии отраслей.

По словам главы Томской области Сергея Жвачкина, в 2020 году снизился уровень бедности. Сейчас он равен 14,4% – это самый низкий показатель за последние шесть лет.

Также губернатор отметил, что более 55 тысяч человек обратились в службу занятости. Уровень безработицы в регионе сейчас составляет 2,6%.