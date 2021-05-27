В Томске проходит ремонт дорог в отдаленных микрорайонах

Работы ведутся в разных районах города. Фото: пресс-служба томской мэрии.

Дорожники ремонтируют улицы в отдаленных микрорайонах Томска. Прежде всего, внимание уделяется местам, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

– При ремонте существующую дорогу сначала выравнивают грейдером, затем при помощи специализированной техники распределяют асфальтобетонный скол, образовавшийся в городе при ремонте дорог первой категории, после чего обновленное покрытие уплотняют катками, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кировском районе работы проводятся на ул. Степановской, Изобильной, Зеленом бульваре, пер. Нижнескладского. В Октябрьском районе будут отремонтированы участки в мкр. Спичфабрика. Также дорожники асфальтируют проезды вблизи жилых домов по пр. Фрунзе, 102, ул. Гагарина, 2а, Шевченко, 55.