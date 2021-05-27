За шесть лет финансирование системы здравоохранения Томской области выросло на 60%

Пандемия коронавируса заставила уделить большое внимание сфере здравоохранения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финансирование системы здравоохранения региона увеличилось на 60% за последние шесть лет. В 2020 году на развитие этой области было выделено почти 24 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

– За шесть лет мы построили 60 и отремонтировали 49 объектов здравоохранения. Открыли сверхсовременный ПЭТ-центр. Отправляли в рейсы плавучую и автомобильную поликлиники. Только в прошлом году приобрели 20 новых машин скорой помощи и 24 – для участковых врачей, а всего за шесть лет – 114 новых скорых и 38 автомобилей для службы участковых, – приводятся в сообщении слова главы региона Сергея Жвачкина.

Также, по сравнению с 2015-м годом, на треть увеличилось число льготников, получающих лекарства – на сегодняшний день это 60 тысяч человек. На эти цели в прошлом году был выделен почти один миллиард рублей.

По словам губернатора области, на лечение и профилактику коронавируса регион направил более 3,6 млрд рублей, из которых 2,4 млрд – федеральные средства.