Завершая свой отчет в региональном парламенте, Сергей Жвачкин отметил, что надеется увидеть многих присутствующих в новом составе Думы. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 27 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин выступил в областной думе с ежегодным отчетом о работе исполнительной власти в 2020 году. Глава региона отметил, что прошлый високосный год был самым тяжелым за всю его историю работы на посту губернатора, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- В центре всех наших преобразований и усилий – не миллиарды, не проценты и не места в рейтингах. В центре – человек, его достаток, благополучие и доверие к власти, – отметил губернатор. – Эту работу нам предстоит вести в условиях кампании по выборам депутатов Государственной Думы России и Законодательной Думы Томской области. Фактически кампания стартовала. И я надеюсь, что наша совместная работа будет состоять не из политиканства и популизма, а из конструктива и созидания. Не из попыток заработать политические очки, а из реальных дел на благо нашей главной партии – партии томичей.

Глава региона акцентировал внимание на том, что регион справился с коронакризисом. Местная власть выполнила все социальные обязательства, поддержав жителей и бизнес.

- И вчера, и сегодня наша главная задача - действовать в интересах людей, оправдывать доверие жителей Томской области. А подтверждать это доверие нужно постоянно – повседневным трудом и результатами. У нас с вами они есть, - добавил глава Томской области.

Завершая свой отчет в региональном парламенте, Сергей Жвачкин отметил, что надеется увидеть многих присутствующих депутатов в новом составе Думы. Он также поблагодарил жителей Томской области за труд и поддержку.