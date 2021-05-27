Автомобиль ВАЗ-2109 сбил двух пешеходов на переходе в Томске

Помните: перед проездом пешеходных переходов необходимо снижать скорость. Фото: Александр КОЦ

20-летний водитель ВАЗ-2109 совершил наезд на двух пешеходов. ДТП произошло 26 мая на ул. Беринга, 3а, в Томске около 19:40. Девушка и молодой человек переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает УМВД России по Томской области в официальной группе «ВКонтакте».

– С травмами оба пешехода доставлены в медицинское учреждение, – также уточняется в сообщении.

Добавляется, что все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить.