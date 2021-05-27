Топ-5 самых популярных схем мошенничества, жертвами которых становятся пенсионеры

Люди «третьего возраста» более уязвимы в силу своей доверчивости, в силу формирования их убеждений и представлений в другом совсем государстве и в других реалиях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект ОНФ «За права заемщиков» составил рейтинг самых распространенных видов мошенничества, жертвами которых становятся пожилые люди, сообщила пресс-служба организации.

- Особо опасными, на наш взгляд, нужно считать довольно распространенные схемы, позволяющие отнять недвижимость. Пока таких случаев в масштабах страны относительно немного, но с каждым днем появляется все больше печальных историй об отъеме жилья у пенсионеров «черными риелторами» или с помощью схем «обратного выкупа» жилья после обращения за заемными средствами к нелегальным кредиторам, и с этим тоже необходимо бороться, – отметила руководитель проекта Евгения Лазарева.

Исследование также показало, что первое место занимает мошенничество с легендами о специалистах службы безопасности банка, правоохранительных органов и других официальных структур.

На втором - легенды о неприятностях родных и близких, за которых срочно нужно заплатить.

На третьем месте оказались обещания инвестиционного дохода в различных кооперативах и на бирже.

Четвертое место - предложения пересчета размера пенсий и других выплат от государства.

Замыкает пятерку видов мошенничества продажа лекарств, предметов обихода, медицинских услуг, газоанализаторов и приборов учета потребления воды.

Уже более года Народный фронт ведет дискуссию о необходимости законодательного закрепления добровольного отказа потребителей финансовых услуг от неиспользуемых онлайн-переводов, возможности расплатиться в интернете. В связи с этим, Банк России намерен обязать банки по желанию клиента ограничить ему ряд онлайн-операций по всем счетам для защиты от мошенников.

Руководитель проекта ОНФ считает, что такая опция даст клиенту банка дополнительные возможности защиты своих прав в случае мошеннической атаки. Но если списание все-таки произойдет, возмещение всех потерь гражданина будет ложиться на банк, допустивший хищение средств.