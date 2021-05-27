Райффайзенбанк: четверть россиян открывают кредитные карты по рекомендации друзей

Кредитная карта — удобный способ быстро получить деньги для повседневных трат.

Исследователи Райффайзенбанка провели онлайн опрос, который показал, что четверть россиян открывают кредитные карты, доверяя лишь рекомендации друзей, знакомых или коллег.

Главный критерий для выбора самой кредитной карты - это уровень процентной ставки. Это важно для 64% респондентов. Среди других факторов - продолжительность льготного периода (56%), возможность бесплатного обслуживания (53%), размер доступного кредитного лимита (31%) и кэшбэк в рублях и без ограничений (29%).

Статистика говорит о том, что только 16% россиян доверяет мнению друзей при выборе банка для открытия кредитной карты.

Треть за кредитной картой идут в зарплатный банк. 15% респондентов просто соглашаются на предложение банка по телефону.

Такое же количество опрошенных готовы принять оффер в интернете. Всего 6% получают кредитку вместе с ипотекой, потребительском кредитом или дебетовой картой.

Однако большинство же (36%) россиян подходят к выбору более осознанно: сравнивают предложения разных банков на специализированных сайтах.

Они рассматривают уровень надежности банка (65%) и возможности программ лояльности (54%).

Для 47% важно комфортное обслуживание карты, чтобы, например, было удобно вносить платежи и легко получать справки и выписки.

Для 24% имеет значение скорость рассмотрения и доставки карты. А для 20% - близость офиса банка к дому.

- Сейчас банки борются за клиентов, поэтому предлагают все больше выгодных условий. Например, у нас льготный период по карте составляет 110 дней и без комиссии можно снимать или переводить до 50 тыс. рублей ежемесячно, - отметила руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе Ирина Ярыгова.

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