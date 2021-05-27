Люди гибнут за металл: в Стрежевом Томской области был похищен и возвращен железный гараж

Вот он, похищенный и почти сразу возвращенный владельцу гараж, в котором последний хранил кухонную плиту, стремянку, две межкомнатные двери, 4 автомобильных колеса и радиатор. Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Томской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД сегодня, 27 мая, в дежурную часть межмуниципального отдела «Стрежевской» поступил сигнал о хищении металлического гаража.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался местный житель 1995 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по предварительным данным подозреваемый, находясь в гаражном массиве по ул. Кедровой в Стрежевом, при помощи крана-манипулятора похитил металлический гараж с находящимся в нем имуществом (кухонная плита, стремянка, две межкомнатные двери, 4 автомобильных колеса и радиатор), после чего продал его третьим лицам. Общая сумма ущерба составила около 80000 рублей. Материальный ущерб частично возмещен.

Добавляется: следователями следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Стрежевской» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишения свободы на срок до 5 лет.