Как томские выпускники смогут получить аттестаты об образовании

При наличии положительных оценок за год и за экзамены 9-классники получают аттестаты об образовании. Для выпускников 11 классов схема получения документов сложнее.

В 2020 году в связи с пандемией были серьезно изменены правила получения аттестатов об окончании средних общеобразовательных учреждений и проведение итоговой государственной аттестации в российских школах. В 2021-м также внесен ряд существенных поправок. Какие экзамены должны сдать выпускники 9-11 классов для того, чтобы им выдали аттестаты? Вариантов несколько.

- Чтобы получить аттестат об образовании за 9 класс, школьник должен сдать 2 обязательных предмета: математику и русский язык (исключение составляют дети с ОВЗ, которые экзаменуются по особым стандартам). Помимо этого, каждый выпускник 9 класса выбирает предмет, по которому затем напишет итоговую контрольную работу. При наличии положительных оценок за год и за экзамены, 9-классник получает аттестат, - сообщила Ирина Грабцевич, глава департамента общего образования Томской области.

В 11 классе более сложный вариант получения аттестата о среднем образовании, отметила руководитель департамента. Если выпускник решает, что не станет поступать в этом году в вуз, ему необходимо будет сдать 2 экзамена – по математике и русскому языку - на положительную отметку. При этом форма сдачи государственной итоговой аттестации – государственный выпускной экзамен.

«В случае, если выпускник планирует получить высшее образование, и ему нужны для поступления в вуз результаты ЕГЭ, необходимо сдать один экзамен - по русскому языку, а далее выбрать и сдать в форме ЕГЭ те экзамены, которые требуются в выбранном вузе по нужным специальностям», - добавила Ирина Грабцевич.