В Томске временно ограничено движение автомашин на двух улицах

В ремонте находится сейчас участок ул. Белинского, который 27 и 28 мая будет закрыт. Водителей и пешеходов администрация Томска просит выбирать другие пути для передвижения. Фото предоставлено пресс-службой мэрии (В. Доронин).

Мэрия сообщила, что с 9 часов четверга, 27 мая, до 24 часов 28 мая движение автомобилей ограничено по ул. Белинского на участке от ул. Герцена до проезда Белинского. Бригады «ТомскРТС» выполнят здесь работы по восстановлению подачи горячего водоснабжения от тепломагистрали № 2.

Также с сегодняшнего дня и до 24 часов 9 июня проводится реконструкция теплосетей, с тем, чтобы полностью заменить изношенную строительную часть. На объекте работает спецтехника – автокран, экскаватор, самосвал. Движение автомобилей будет затруднено по крайней правой полосе пр. Фрунзе на участке от ул. Крылова до ул. Белинского.

- Горожан просят выбирать для передвижения на автомобилях другие пути, - сказано в сообщении горадминистрации.