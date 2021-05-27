Погода в Томске и области 27 мая 2021: на Сидора Огуречника будет тепло, в регионе возможны осадки

Сейчас за окном +19, небо пасмурное. Однако дождя гидрометцентр не прогнозирует. Днем будет тепло до +24, но уже завтра ожидается похолодание. Хотя осадков синоптики не обещают.

Сегодня, 27 мая, в Томске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура +22, +24 °С.

В регионе синоптики также обещают томичам облачную погоду с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, по северу сильные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура +20, +25, по северу +10, +15 °С.

В пятницу и субботу гидрометеорологи прогнозируют похолодание. На территории Томской области ночью возможны заморозки до -3, днем температурный максимум +15. В Томске ночные температуры понизятся до +5, днем также будет до +15. Осадков в дневные часы не ожидается, в ночные пройдут дожди и грозы при усилении ветра до 17-22 м\с.

Вернемся к дню сегодняшнему. В народном календаре дата 27 мая получила название «Сидор Огуречник», или «Сидоры-сиверы». Считалось, что если весь день ясный, то будет богатый урожай огурцов. Холодный день предвещал холодное лето. Ранние ласточки – счастливый год. Если же утро выдалось пасмурным и прохладным, а к вечеру небо становилось чистым, то, по поверью, посеянные в этот день огурцы не могли дать хорошего урожая.