В Томской области оперативники задержали нарушителя, желавшего передать телефоны на зону

В очередной раз доброжелатели пытались пронести мобильные телефоны на территорию исправительного учреждения. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Периодически сотрудники системы исполнения наказаний в Томской области ловят тех, кто пытается передать что-то незаконное на территорию колоний. Чаще всего это бывают мобильные телефоны. И вот сегодня произошел очередной случай. Как сообщает пресс-служба УФСИН России региона, сотрудники оперативного отдела ЛИУ-1 на транспортном контрольно-пропускном пункте задержали молодого несудимого ранее томича. Мужчина хотел отремонтировать машину в ведомственном автосервисе. Однако, как выяснили оперативники, под капотом его иномарки были спрятаны 5 сотовых телефонов, 2 зарядных устройства и 3 симкарты. Мужчина признался, что запрещенные предметы предназначались осужденным.

Сайт информирует, что оперативные сотрудники учреждения проводят проверку, затем собранные материалы направят в Мировой суд, который определит меру наказания для правонарушителя.