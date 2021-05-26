Новое направление: самолеты компании Red Wings полетели из Томска в Тюмень

Самолеты летят из Томска в разных направлениях: на запад, восток, юг и север Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томск постоянно расширяет свою транспортную доступность, запуская новые авиа- и железнодорожные маршруты. Как сообщает пресс-служба областной администрации, сегодня состоялся первый авиарейс по направлению Екатеринбург – Томск – Тюмень. Как стало известно, полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings по средам. Обслуживать направление станут новые самолеты Sukhoi Super Jet 100 вместимостью 100 пассажиров. Также специалисты отмечают, что выполнение регулярных рейсов в Тюмень и невысокие тарифы стало возможным благодаря программе государственной поддержке развития региональных маршрутов. Сайт напоминает, что помимо авиарейса Екатеринбург – Томск – Тюмень авиакомпания Red Wings с апреля этого года по воскресеньям также выполняет летную программу по направлению Екатеринбург – Томск – Улан-Удэ.