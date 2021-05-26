В этом месяце в лесах Томской области инспекторы обнаружили 13 делянок «черных лесорубов»

Жажда наживы у многих сильнее страха наказания Фото: Иван Макеев

В Томской области «черные лесорубы» продолжают свою незаконную деятельность, которую не могут остановить правоохранительные органы. Хотя нарушителей регулярно ловят и наказывают, на их место приходят другие. Как сообщает интернет-портал администрации региона, 13 подпольных делянок в мае обнаружили инспекторы государственного лесного надзора. В ходе рейдов они выявили 4 факта незаконной заготовки древесины на территории Тимирязевского лесничества, 3 рубки – в Томском, по 2 – в Кривошеинском и Колпашевском, по одной – Шегарском и Зырянском лесничествах.

Эксперты отмечают, что общий объем незаконных рубок составил 661 кубометр, а ущерб приблизился к 6,1 млн. руб. Для проведения расследования и возбуждения уголовного дела материалы переданы в полицию. Портал информирует, что всего в текущем году в лесах Томской области государственные лесные инспекторы выявили 69 фактов незаконной заготовки древесины.