40 томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

За время пандемии в регионе коронавирусом заразились 32 738 человек, из них 31 649 выздоровели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 26 мая, 40 жителей Томской области выздоровели от COVID-19. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 649 человек. Такую информацию приводит оперштаб.

Также выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, сейчас в регионе 32 738 подтвержденных случаев.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 26,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,09.

За последние сутки в стране выявлено 8 373 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 406 пациентов скончались, 9 135 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 026 168 человек, 119 600 скончались, 4 642 090 выздоровели.