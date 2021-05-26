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Общество26 мая 2021 11:03

МЧС: в Томской области 27 мая возможны гроза и град

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в регионе
Ксения ГОРЮНОВА
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По северу области прогнозируются сильные дожди.

По северу области прогнозируются сильные дожди.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Томского ЦГМС, 27 мая в регионе и г. Томске возможно ухудшение погодных условий: дождь, град, гроза и порывистый ветер. Томичей призывают быть осторожными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

– Ожидаются местами кратковременные, по северу сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 17-22 м/с, – говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погоды МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Томичам советуют держаться подальше от шатких конструкций.