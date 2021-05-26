Максим Грищенко стал новым главврачом онкодиспансера Томской области

26 мая новый руководитель Максим Грищенко был представлен коллективу онкодиспансера. Фото: пресс-служба обладминистрации.

Сегодня, 26 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил нового главного врача областного онкологического диспансера. Им стал Максим Грищенко, который исполнял обязанности руководителя с февраля 2021 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что мужчина с 2009 года работал врачом-хирургом в томской больнице №1, затем в клиниках СибГМУ, а также был заведующим отделением общей хирургии.

– С 2019 года работает в Томском областном онкологическом диспансере: сначала врачом-онкологом, затем заведующим онкологическим отделением и заместителем главного врача по лечебной работе, – дополняется в сообщении пресс-службы.

Также известно, что Максим Грищенко проходил профессиональную переподготовку по нескольким программам: «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Диагностика и хирургическое лечение щитовидной железы», «Эндовидеоскопическая хирургия» и др.