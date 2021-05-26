Ранее судимый 19-летний молодой человек грабил женщин на улицах Томска

Апелляционная жалоба защиты была отклонена, приговор вступил в законную силу. Фото: Дуэль Алексей

19-летний житель Тывы признан виновным в совершении ограблений: молодой человек нападал и отбирал личные вещи на улицах Томска. Ранее мужчина был судим и совершал эти преступления в период испытательного срока. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

Следователи установили, что в марте 2020 года виновный толкнул в спину 85-летнюю женщину и нанес ей не менее пяти ударов по голове и лицу.

– В это время неустановленное следствием лицо, действуя по предварительному сговору, вытащил из кармана пальто потерпевшей сотовый телефон и забрал пакет с личными вещами, причинив материальный ущерб на общую сумму более 12 тыс. рублей, – говорится в сообщении.

Позже молодой человек также выхватил рюкзак у еще одной женщины.

Уточняется, что виновный совершил преступления во время испытательного срока по предыдущему приговору суда. Апелляционная жалоба не была удовлетворена, и суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.