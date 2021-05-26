Быстро и удобно: Райффайзенбанк вошел в тройку лучших банков для получения кредита наличным

Действующие клиенты Райффайзенбанка могут получить потребительский кредит в мобильном приложении за несколько минут. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Райффайзенбанк вошел в топ-3 кредитных организаций, в которых клиенту удобнее всего получить кредит наличными, показало исследование Markswebb Cash Credit Acquisition Rank 2021. Компания исследовала процесс получения кредита для новых клиентов банка.

Как отметили исследователи, оценка в рейтинге показывает, насколько быстро и удобно банки выдают кредиты наличными. Это карта клиентского пути, которая учитывает удобство на каждом этапе получения кредита. Оценивали скорость и сложность решения задач клиента, количество каналов оформления и вариативность пользовательского пути.

- На рынке повысился интерес к цифровым форматам финансовых услуг и особенно к процессу дистанционного оформления кредитных продуктов. Скорость и удобство получения кредита наличными принципиально важны для клиента, - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

По словам Ярыговой, возможность доставки карты сделала процесс кредитования более удобным. При этом действующие клиенты Райффайзенбанка могут получить потребительский кредит в мобильном приложении за несколько минут.

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