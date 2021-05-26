Выстрелы в ночи: в Стрежевом Томской области инспектор ДПС была вынуждена применить на дежурстве пистолет Макарова

Пострадавший инспектор ДПС Стрежевого после «беседы» с нарушителями был вынужден обратиться за медицинской помощью. В настоящее время по факту произошедшего проверку проводит Стрежевской отдел СУ СК РФ по Томской области.

В понедельник, 24 мая, в 00.28 в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение из МО МВД России «Стрежевской» о том, что инспектором ДПС было применено табельное огнестрельное оружие. Об этом свидетельствуют данные оперативной сводки.

«Установлено, что нарядом ГИБДД 640 в составе двух инспекторов группы ДПС ГИБДД МО МВД России "Стрежевской" Томской области был остановлен автомобиль Мицубиси L200, - сказано в сообщении. - Водитель передвигался по дороге с выключенными фарами. В ходе разговора водитель и пассажиры причинили телесные повреждения (ссадины и ушибы мягких тканей лица) сотруднику ДПС, из-за чего его коллегой были произведены из табельного оружия (пистолета Макарова) 7 предупредительных выстрелов в воздух. Пассажиры автомобиля были задержаны. Водитель скрылся, уехав на автомобиле, сейчас ведется его розыск».

Добавляется, что пострадавших среди гражданского населения и сотрудников полиции нет. Пострадавший инспектор ДПС Стрежевого после «беседы» с нарушителями был вынужден обратиться за медицинской помощью. В настоящее время по факту произошедшего проверку проводит Стрежевской отдел СУ СК РФ по Томской области.