В школу микрорайона Северный парк Томского района в первую очередь пойдут дети по месту проживания

Сейчас в школе в Северном парке идут последние приготовления к тому, чтобы 1 сентября 2021 года принять своих учеников. Преимущество при записи в новое учреждение имеют жители микрорайона, остальным томичам следует рассчитывать на то, что свободные места для их детей все же останутся.

Новая школа в Северном парке откроется в срок, к началу учебного года, сообщила «КП-Томск» глава областного департамента общего образования Ирина Грабцевич.

- Открытие школы в Северном парке запланировано на 1 сентября. В этом микрорайоне проживает достаточно большое количество детей, и мы обязаны вовремя обеспечить им доступ к образованию в соответствии с местом проживания, - отметила она. – Уточню, что за этой школой закреплен микрорайон Северный парк по регистрации, а также Серебряный бор. Жители данных территорий имеют приоритетное право на поступление в данную образовательную организацию. Прием в школы официально был открыт 1 апреля, запись детей на 2021-22 учебный год сейчас продолжается. После 6 июля на свободные места будут принимать всех желающих до заполнения свободных мест.

Напомним, в апреле 2020 года в рамках нацпроекта "Образование" в микрорайоне Северный Парк началось строительство школы на 1100 мест. Как сообщили региональные власти, здание передадут Светленскому лицею-интернату. По информации, озвученной губернатором Сергеем Жвачкиным, объект площадью в 15,6 тыс. кв. метров, расположенный на площади 3,5 гектара, станет главным подарком на 25-летие Губернаторского Светленского лицея. Сейчас лицей, работающий по методике эмоционального образования, располагается в пос. Светлом в 15 км от Томска, в неприспособленном для школы здании детсада.