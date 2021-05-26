К сведению томичей: тоннель в районе пл. Южной откроют с разрешения Ростехнадзора

Специалисты Ростехнадзора приступают к приемке «прокола», в течение 20 рабочих дней они будут проверять, насколько построенный объект соответствует проектно-сметной документации. Фото пресс-службы городской администрации (В. Доронин).

Центр управления регионом (ЦУР) на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что с сегодняшнего дня, 26 мая, специалисты Ростехнадзора начинают проверку тоннеля на Мокрушинском переезде. В течение 20 рабочих дней им предстоит выяснить, насколько построенный объект соответствует проектно-сметной документации.

Напомним, строительство развязки на 76-м км автодороги Томск – Тайга («прокол» под железнодорожным полотном на Мокрушинском переезде – его часть) власти планировали завершить этим летом. Временно его открыли 13 мая ввиду аварийного ремонта с тем, чтобы убрать километровые утренние пробки на дороге.

Однако трафик в районе площади Южной остается напряженным. «Томичи пишут в соцсетях о пробках на Мокрушинском переезде и сообщают о «проколе», который готов, но еще по каким- то причинам не открыт. Жители в недоумении: почему?», - говорится в сообщении ЦУРа.

Вот какой комментарий дали вчера, 25 мая, центру управления регионом специалисты департамента капстроительства Томска: «С завтрашнего дня специалисты Ростехнадзора приступают к приемке «прокола», в течение 20 рабочих дней они будут проверять, насколько построенный объект соответствует проектно-сметной документации. Открытие автомобильного движения по тоннелю возможно только после получения заключительной оценки».

Также из комментария следует, что подрядчик мэрии выполнил весь объем запланированных работ в ходе строительства железнодорожной развязки в районе 76-го километра – обновил дорожное покрытие по Богашевскому тракту, установил освещение, перенес инженерные коммуникации.

Добавим, городские власти предполагали завершить работы по запуску движения через «прокол» еще в декабре прошедшего года. Но из-за всплеска коронавирусной инфекции и морозов за -30 ввод тоннеля в эксплуатацию был отложен.