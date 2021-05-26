Погода в Томске и области 26 мая 2021: на Лукерью Комарницу будет тепло и без существенных осадков

Сейчас в Томске +13, солнечно. Днем осадков не ожидается. На этой неделе в область придет небольшое похолодание, но оно будет недолгим. Сегодня в школах Томска прозвенят последние звонки для выпускников. Погода обещает не омрачить праздник осадками.

По данным гидрометеоцентра, сегодня днем жителей областного центра ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем составит +21, +23°С.

На территории региона также сохранится переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, усиление до 14 м/с, при грозах порывы 17-22 м/с. Температура днем +21, +26, по крайнему западу и юго-западу до +32, местами +15, +20°С.

В среду, 26 мая, празднуют день Лукерьи Комарницы по народному календарю. В старину считалось, что если в эту дату появились комары, то летом ожидается изобилие ягод. Если много мошкары, лето будет грибным. В этот же день в одних местах начинали сеять гречиху, в других бытовало мнение, что на Лукерью сеять ничего нельзя, потому что не взойдет. После появления комаров, говорили наши предки, можно сеять рожь.