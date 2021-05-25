Когда уйдем со школьного двора: в Томской воспитательной колонии прозвенел последний звонок

Семь выпускниц ТВК-2 завершили свою учебу в школе учреждения. Фото: УФСИН России по Томской области

В системе исполнения наказаний нашей страны немало делается для того, чтобы бывшие осужденные вернулись к нормальной жизни после окончания своего срока. Как сообщает сайт УФСИН России по Томской области, в Томской воспитательной колонии № 2 состоялась торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года. Со школьными партами прощались пять выпускниц 11 класса и две из 9 класса. Пресс-служба отмечает, что всего в школе учатся с 5 по 11 классы 28 воспитанниц.

Как рассказали в службе, праздничный концерт состоялся в клубе учреждения. С добрыми пожеланиями выступили заместитель начальника колонии Юлия Айкина и директор средней школы Юлия Пономарева. В июне всем выпускникам предстоят серьезные испытания – сдача выпускных экзаменов и ЕГЭ.

Сайт информирует, что в начале лета школьные звонки, поздравления руководителей учреждений и школ услышат в ИК и взрослые выпускники. По российскому уголовно-исполнительному законодательству осужденные в возрасте до 30 лет, не имеющие общего образования, обучаются в обязательном порядке. А осужденные старше 30 лет ходят в школу по желанию. И таких учеников немало, отмечают в ведомстве.