Директора филиала в Томской области подозревают в мошенничестве на миллионы рублей

Правоохранители в Томской области схватили за руку хитрого директора-мошенника

Периодически в Томской области "солдаты закона" ловят за руку нечестных чиновников и хитрых предпринимателей, которые вольно обращаются с казенными деньгами, проворачивают различные махинации с бюджетом. О новом факте в криминальной хронике сообщил сайт Следственного комитета РФ по Томской области. Сотрудниками ведомства возбуждено уголовное дело в отношении директора Томского филиала ООО «Экология-Новосибирск». Материалы для дела собрало региональное управление ФСБ. Директора подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как выяснили правоохранители, сообщает сайт СК, подозреваемый в период с июля по декабрь прошлого года предоставил Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области заведомо ложные сведения о понесенных расходах на сумму свыше 8,5 миллионов рублей. Это произошло в ходе выполнения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории четвертой зоны деятельности регионального оператора. Договор был заключен между областным Департаментом и ООО «Экология-Новосибирск».

Отмечается, что между областной властью и данной коммерческой организацией было заключено соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета на возмещение понесенных затрат и на расчетный счет организации перечислены денежные средства в общей сумме 28 миллионов рублей.

Как сообщает сайт ведомства, мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.