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Общество25 мая 2021 14:30

По местам былых сражений: бойцы поискового отряда вернулись из экспедиции в Томск

Поисковый отряд Томского индустриального техникума завершил свою вахту
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Свою летопись Великой Отечественной ведут бойцы томских поисковых отрядов

Свою летопись Великой Отечественной ведут бойцы томских поисковых отрядов

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Каждый год целый ряд поисковых отрядов Томской области выезжает в экспедиции по местам боев Великой Отечественной войны. Их программа деятельности включает в себя раскопки на местах сражений в западных регионах страны, участие в различных патриотических мероприятиях. Как проинформировала пресс-служба администрации региона, студенты и сотрудники Томского индустриального техникума вернулись из экспедиции.

Портал уточняет, что в этом году их «Вахта Памяти – 2021» проходила в местах сражений в Смоленской области. Экспедиция длилась почти месяц. За это время поисковики подняли останки пяти бойцов, затем участвовали в церемонии их захоронения. Кроме того, молодые люди посадили две аллеи памяти из сибирских кедров в честь 166-й дивизии, приняли участие в акции «Доброхоты», отметились другими добрыми делами.

Интернет-портал администрации области уточняет, что экспедиция отряда «Поиск» в этом году проходила в рамках проекта «Дорогами погибшей дивизии: Томск – Вязьма». Деньги на поездку были выделены по результатам победы в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи.