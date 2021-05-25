Полицейские задержали в Томском районе мужчину, который незаконно срубил более 50 деревьев

В Томской области полицейские поймали очередного "черного лесоруба". Фото: сайт УМВД России по Томской области

В Томской области правоохранители продолжают выявлять факты незаконной рубки деревьев. Криминальная статистика пополнилась новым случаем. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, в дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение от представителя Департамента лесного хозяйства Томской области по факту незаконной рубки лесных насаждений на территории лесного фонда Томского района.

Как сообщает сайт ведомства, полицейские по данному факту провели комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий. В результате, сотрудниками установлен ранее судимый житель Томской области 1961 года рождения. Как удалось выяснить «солдатам правопорядка», подозреваемый, находясь на территории Коларовского участкового лесничества Коларовского урочища, совершил незаконную порубку деревьев породы береза, осина, сосна в количестве более 50 штук. Отмечается, что общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 700 000 тысяч рублей. Следственным отделом ОМВД России по Томскому району возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.