Газификация продолжается: топливо по трубам пришло еще в три села Томской области

Теперь в Шегарском районе газифицированы 6 населенных пунктов

В Томской области ряд лет воплощается в жизнь программа развития газоснабжения и газификации региона, которую реализуют «Газпром» с органами власти разных уровней. Как сообщает интернет-портал администрации области, 25 мая начала свою работу газораспределительную станцию «Победа» в Шегарском районе, которая подает голубое топливо в три местных села. Старт эксплуатации важного для территории объекта дал губернатор региона Сергей Жвачкин.

Пресс-служба администрации региона информирует о том, что ГРС «Победа» расположена в одноименном селе. Она распределяет природный газ также в поселок Лебединка и деревню Оськино. Всего в этих населенных пунктах живет более тысячи семей. До ввода в эксплуатацию новой ГРС в Шегарском районе было газифицировано всего три населенных пункта – районный центр Мельниково, села Каргала и Нащеково. За счет инвестиций газовиков построена сама распределительная станция, газопровод-отвод и межпоселковый газопровод. За бюджетные средства в размере 117 миллионов рублей смонтировано более 50 километров внутрипоселковых сетей. В ближайшее время газ придет в деревню Вороновка Шегарского района.