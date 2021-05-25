Трудовое лето скоро стартует для 5 тысяч томских старшеклассников

Для томских школьников есть возможности летом не только заработать деньги, но сделать для общества что-то полезное

Каждое лето миллионы российских подростков ищут возможности заработать деньги легальным путем. Власть идет ребятам на встречу, помогает приложить руки к полезному делу. Как сообщает портал администрации Томской области, в течение лета будут трудоустроены 5 190 подростков. Около 9 миллионов рублей предусмотрено в бюджете региона на временное трудоустройство в летний период ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Специалисты информируют, что еще 11 млн рублей на оплату труда несовершеннолетних выделят органы местного самоуправления.

Пресс-служба администрации области отмечает, что ребята смогут поработать на производстве, принять участие в благоустройстве территорий, стать подсобными рабочими. По программе «Обеспечение безопасности населения Томской области» будут временно трудоустроены 565 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как стало известно, к работе уже приступили более 150 подростков региона, из них каждый десятый – из «группы риска».